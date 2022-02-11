Олимпиада 2022, 11 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Восьмой соревновательный день Олимпийских игр откроют сноубордисты, а медали первыми разыграют женщины в горнолыжном супергиганте. Болельщиков в хоккее ожидает второй матч сборной России. С интересом будем наблюдать за розыгрышем медалей в лыжных гонках и биатлоне. Всего 11 февраля будет разыграно семь комплектов наград.
Вспомните все страны, которые дебютировали на Олимпиадах в XXI веке? Проверьте свои знания Игр
- 04:00 — Керлинг. Швеция — Италия, мужчины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Дания — Китай, мужчины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Великобритания — США, мужчины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Россия — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 3 («Матч! Игра»)
- 04:25 — Скелетон, женщины, первый заезд («Матч! Страна»)
- 04:25 — Сноуборд, хафпайп, мужчины, первый финальный заезд («Матч! Арена»)
- 05:00 — Сноуборд, хафпайп, мужчины, второй финальный заезд («Матч! Арена»)
- 05:25 — Сноуборд, хафпайп, мужчины, третий финальный заезд («Матч! Арена»)
- 05:55 — Скелетон, женщины, второй заезд («Матч! Страна»)
- 05:55 — Горнолыжный спорт. Женщины, супергигант («Матч! Арена»)
- 07:05 — Хоккей с шайбой. Женщины, четвертьфинал («Матч! Страна»)
- 07:10 — Хоккей с шайбой. Дания — Россия, мужчины, группа В («Первый канал»)
- 09:00 — Керлинг. США — Китай, женщины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Корея — Великобритания, женщины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Канада — Япония, женщины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Россия — Швейцария, женщины, круговой турнир, сессия 3 («Матч! Игра»)
- 10:00 — Лыжные гонки. Мужчины, классический стиль, 15 км («Россия 1»)
- 10:55 — Конькобежный спорт. Мужчины, 10 000 м («Матч! Арена»)
- 11:30 — Хоккей с шайбой. Швеция — Словакия, мужчины, группа С (matchtv.ru, «Матч! Игра»)
- 11:30 — Хоккей с шайбой. Чехия — Швейцария, мужчины, группа В (matchtv.ru, «Матч ТВ»)
- 11:45 — Биатлон. Женщины, спринт, 7,5 км («Первый канал»)
- 13:55 — Прыжки с трамплина, мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, квалификация («Матч! Игра»)
- 14:00 — Шорт-трек, женщины, 1000 м, четвертьфиналы («Матч ТВ»)
- 14:18 — Шорт-трек, мужчины, 500 м, раунды («Матч ТВ»)
- 14:55 — Шорт-трек, женщины, 1000 м, полуфиналы («Матч ТВ»)
- 15:00 — Керлинг. Канада — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Великобритания — Норвегия, мужчины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Россия — Дания, мужчины, круговой турнир, сессия 3 («Матч! Игра»)
- 15:04 — Шорт-трек, мужчины, эстафета, 5000 м, полуфиналы («Матч ТВ»)
- 15:37 — Шорт-трек, женщины, 1000 м, финал В («Матч ТВ»)
- 15:43 — Шорт-трек, женщины, 1000 м, финал А («Матч ТВ»)
- 15:15 — Скелетон, мужчины, третий заезд («Матч! Арена»)
- 16:00 — Хоккей с шайбой. Женщины, четвертьфинал (matchtv.ru)
- 16:15 — Хоккей с шайбой. Латвия — Финляндия, мужчины, группа C («Матч! Арена»)
- 16:50 — Скелетон, мужчины, четвертый заезд («Матч! Арена»)