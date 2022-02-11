Олимпиада 2022, 11 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Восьмой соревновательный день Олимпийских игр откроют сноубордисты, а медали первыми разыграют женщины в горнолыжном супергиганте. Болельщиков в хоккее ожидает второй матч сборной России. С интересом будем наблюдать за розыгрышем медалей в лыжных гонках и биатлоне. Всего 11 февраля будет разыграно семь комплектов наград.

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