Алексей Яшин: «Овечкин – фаворит на «Харт Трофи» в этом году. Он проводит фантастический сезон»

Чемпион мира Алексей Яшин оценил выступление форварда в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий лидирует в гонке снайперов и бомбардиров сезона.

В матче против «Виннипега» (4:3 ОТ) Овечкин забил 757-й гол в регулярных чемпионатах . Он занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб.

«В первую очередь хочу поздравить Сашу с фантастическим сезоном, который он проводит. Сейчас он в отличной форме.

В этом году он точно фаворит на «Харт Трофи» наряду со своими конкурентами. Я думаю, что он способен забрать приз лучшему игроку сезона наряду с «Морис Ришар Трофи».

Основным преимуществом Саши, [отличающим его] от Макдэвида и остальных, является его нынешняя форма, его настрой, сыгранности с партнерами, в «Вашингтоне» его очень хорошо понимают», – сказал Яшин.

Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи», Макдэвид и Хедман – в топ-3 (ESPN)