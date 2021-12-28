Амбассадоры Bauer Russia – путь на молодежный чемпионат мира

Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира натив Ярослав Аскаров Шакир Мухамадуллин Василий Пономарев Никита Гуслистов Федор Свечков Хоккей

Амбассадоры Bauer Russia Василий Пономарев, Федор Свечков, Никита Гуслистов, Шакир Мухамадуллин и Ярослав Аскаров в составе молодежной сборной России принимают участие на чемпионате мира в Канаде.

Еще недавно эти парни ходили с вами в одну школу, делали первые шаги в хоккее, а сегодня представляют Россию на молодежном чемпионате мира. Они родом из самых разных уголков страны и сегодня вместе стремятся к победам.

В серии видеороликов Bauer Russia Пономарев рассказал о Зеленограде, первых шагах на льду, музыкальных талантах и настоящей дружбе. Из рассказа Свечкова вы узнаете о его любимых местах в родном Тольятти и первых тренерах. Гуслистов вспомнил свой путь от поселка Хохлово в 40 км от Череповца до минуты, когда стал автором самого молодого хет‑трика в истории КХЛ. Мухамадуллин, обладатель 7 золотых медалей в составе сборной России, поведал о любви, огне и арт‑квартале в Уфе. Аскаров рассказал о детстве в Омске, непростых отношениях с контролерами и большой любви к настольному теннису.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные