Амбассадоры Bauer Russia – путь на молодежный чемпионат мира

Амбассадоры Bauer Russia Василий Пономарев, , , и в составе молодежной сборной России принимают участие на чемпионате мира в Канаде.

Еще недавно эти парни ходили с вами в одну школу, делали первые шаги в хоккее, а сегодня представляют Россию на молодежном чемпионате мира. Они родом из самых разных уголков страны и сегодня вместе стремятся к победам.

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