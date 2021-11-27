Панарин о встрече с тренерским штабом сборной: «Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о встрече с тренерским штабом сборной России.

«В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильей Ковальчуком и Сергеем Гончаром. Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов.

Не должно быть ситуации, при которой приезжает энхаэловец, думающий об индивидуальной статистике – голах и голевых передачах.

Победа на Олимпиаде – мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. А выступаю я за страну, поэтому и ответственность совершенно другая. Главное – без травм», – сказал Панарин.

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