СКА подписал с Волковым контракт на 4 года («Хоккей без зрителей»)

Срок контракта экс-форварда «Тампы» и «Анахайма» Александра Волкова со СКА составляет 4 года, утверждает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Подписание 24-летнего игрока ранее подтвердил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Валерий Брагин.
Ранее он был выставлен «Дакс» на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Волков был обменян «Тампой» в «Анахайм» в марте. За 18 матчей в составе «Дакс» он набрал 8 (4+4) очков. В 19 играх за «молний» в сезоне-2020/21 у него было 5 (3+2) баллов.
В 2020 году Волков выиграл с «Тампой» Кубок Стэнли, выйдя на лед в последнем матче финальной серии против «Далласа».
Брагин подтвердил переход Волкова в СКА: «Мы рады, это большой плюс для клуба и КХЛ»