СКА подписал с Волковым контракт на 4 года («Хоккей без зрителей»)

Срок контракта экс-форварда «Тампы» и со СКА составляет 4 года, утверждает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Подписание 24-летнего игрока ранее подтвердил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Валерий Брагин.

Ранее он был выставлен «Дакс» на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Волков был обменян «Тампой» в «Анахайм» в марте. За 18 матчей в составе «Дакс» он набрал 8 (4+4) очков. В 19 играх за «молний» в сезоне-2020/21 у него было 5 (3+2) баллов.

В 2020 году Волков выиграл с Кубок Стэнли, выйдя на лед в последнем матче финальной серии против «Далласа».

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