Овечкин о ЧМ: «Зачем мне с травмой занимать место игрока, который на 100% здоров и поможет сделать результат?»

Капитан высказался касательно своего участия в чемпионатах мира.

– Почему ты стал реже приезжать на чемпионаты мира?

– Не почему, а из-за чего. Потому что перед последними чемпионатами мира у меня были травмы, и я понимал, что если я поеду, то не буду выступать на 100%. Мне звонили из сборной, спрашивали, готов ли я. Я отвечал, что готов, но у меня есть повреждение.

Зачем мне с травмой занимать место игрока, который может быть на 100% здоров и поможет сделать результат? За сборную страны ты должен играть готовым и отдавать себя полностью.

– Жива ли еще надежда стать олимпийским чемпионом?

– Это одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была, – сказал Овечкин в интервью, которое дал своей жене Анастасии.

Овечкин, Кучеров, Василевский – в составе сборной России на Олимпиаде-2022