Алексей Жамнов: «Полечу за океан объяснять игрокам НХЛ нашу философию. Они прилетят за 2 дня до ОИ, заниматься тактикой бесполезно»

Главный тренер сборной России рассказал, о чем будет общаться с хоккеистами из во время визита в Северную Америку.

– Как часто вы планируете летать за океан? Одно дело общаться со скаутами, другое – разговаривать лично с главным тренером.

– Я однозначно полечу за океан. И не только чтобы повидаться и сходить на ужин.

Полечу, чтобы поговорить с игроками, объяснить философию тренерского штаба, что мы хотим видеть от хоккеистов и как хотим играть.

Времени осталось не так много. Хотим донести до игроков свое видение, чтобы все были на одной волне.

Хоккеисты прилетят буквально за два дня до начала Олимпиады. Заниматься тактическими схемами и что-то наигрывать на льду за это время бесполезно.

Надо, чтобы ребята все знали и понимали, как мы планируем играть, – сказал Жамнов.

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