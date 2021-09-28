Россия назовет первых игроков на ОИ-2022 8 октября в 17:00 по московскому времени

Появилась информация, когда станут известны имена первых трех хоккеистов, включенных в состав на Олимпиаду-2022.

Ожидается, что сделает официальное объявление в пятницу, 8 октября, в 17:00 по московскому времени.

Ранее первых трех игроков в своих составах назвали сборные Канады, США, Финляндии, Швеции и Чехии.

в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Канада, Швеция, Чехия и Финляндия уже назвали игроков, которые точно едут на Игры-2022. Давайте выберем троих и для сборной России