Россия назовет первых игроков на ОИ-2022 8 октября в 17:00 по московскому времени

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Появилась информация, когда станут известны имена первых трех хоккеистов, включенных в состав сборной России на Олимпиаду-2022.

Ожидается, что Федерация хоккея России сделает официальное объявление в пятницу, 8 октября, в 17:00 по московскому времени.

Ранее первых трех игроков в своих составах назвали сборные Канады, США, Финляндии, Швеции и Чехии.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Канада, Швеция, Чехия и Финляндия уже назвали игроков, которые точно едут на Игры-2022. Давайте выберем троих и для сборной России

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