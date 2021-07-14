Федоров о ЦСКА: «Хоккей должен быть цээсковским – азартным, быстрым. Соперник должен везде чувствовать давление»

Сергей Федоров ответил на вопросы после назначения на пост главного тренера ЦСКА.

– Поздравляем с назначением! Готовы к такому вызову?

– Благодарю за поздравление. Да, неожиданно, но приятно. Это новый вызов. Можно сказать, другая веха.

Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб. Отдельно – за проделанную работу, особенно в последние три года. Мы были очень хорошей командой.

Я надеюсь, что мне удастся дополнить сделанное и привнести в игру нашей команды что-то такое, что позволит нам добиться желанного результата. А это победа в Кубке Гагарина.

– Мы знаем вас как спортсмена-победителя, завоевавшего много трофеев. Совпадают ли ваши амбиции с амбициями клуба, который всегда хочет быть первым?

– Это прекрасный вызов! Наверное, если бы мои амбиции и амбиции клуба не совпадали, такого бы не случилось.

Решение было принято. Я горжусь, благодарю за доверие. И надеюсь, что принесу максимальную пользу в достижении клубных целей.

– ЦСКА начинает выходить из отпуска. Уже есть план предсезонной подготовки. Насколько он будет меняться? И нужны ли эти изменения в связи с вашим приходом?

– Будут проведены консультации и беседы с тренерским корпусом. Будут намечены определенные цели. Я должен войти в курс. Но предварительно могу сказать, что больших изменений быть не должно.

А дальше, конечно, будут намечены планы. И, возможно, корректировки. Но это не станет каким-то генеральным изменением в планах подготовки команды к сезону.

– Каким будет хоккей ЦСКА при Сергее Федорове?

– Хоккей будет и должен быть цээсковским. Он должен быть азартным, быстрым.

Соперник должен чувствовать везде давление, на всех точках площадки. С шайбой мы или без шайбы, – сказал Федоров.

Увольнение Никитина – классика от наших хоккейных боссов. Он вывел и держал ЦСКА на топ-уровне, а сейчас клуб прыгает в неизвестность