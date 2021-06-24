Защитник «Айлендерс» Мэйфилд не будет наказан за удар Кучерова клюшкой в спину

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Защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд не будет наказан за силовой прием против форварда «Тампы» Никиты Кучерова, сообщает журналист ESPN Грег Вышински.

Напомним, россиянин получил повреждение в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3). Он покинул лед на 3-й минуте, проведя на площадке лишь 46 секунд.

В одном из эпизодов Кучерова толкнул клюшкой в спину Мэйфилд. Удаления не последовало.

Купер о том, что удар Мэйфилда против Кучерова не был умышленным: «Не думаю, что в правилах есть это слово»

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