В Омске назовут улицу в честь «Авангарда»

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что одна из улиц Омска будет названа в честь «Авангарда».

28 апреля клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

«Чемпионы! Омичи ждали Кубок Гагарина с 2004 года и свершилось! «Авангард» выиграл 6-й матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0. Завершили серию 4-2. Кубок Гагарина в год 70-летия «Авангарда» приедет в Омск. Мы верили в команду и победили!

Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю «Авангард» за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене!

Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал!» – написал Бурков.

Отметим, что в Омске уже есть улица Авангардная, не связанная с хоккеем.

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