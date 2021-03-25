Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, сыграв против «Миннесоты» (2:5).
Таким образом, Марло повторил рекорд лиги всех времен, принадлежавший Горди Хоу.
В 44 матчах текущего сезона канадец набрал 8 (4+4) очков при полезности «-7».
После матча Марло обменялся рукопожатиями с игроками «Уайлд», которые поздравили его с историческим достижением.
Отметим, что рекорд НХЛ по сыгранным матчам с учетом плей-офф принадлежит Марку Мессье (1992), Марло идет на втором месте (1962).
Рекорд по количеству матчей в профессиональном хоккее Северной Америки остается за Хоу (2186 игр в регулярках НХЛ и ВХА, 2421 – с учетом плей-офф).
The @mnwild all shook Patrick Marleau’s hand after the game. 👏👏👏 pic.twitter.com/7gUIF4m6m9— Sportsnet (@Sportsnet) April 18, 2021