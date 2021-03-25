Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу

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Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, сыграв против «Миннесоты» (2:5). 

Таким образом, Марло повторил рекорд лиги всех времен, принадлежавший Горди Хоу

В 44 матчах текущего сезона канадец набрал 8 (4+4) очков при полезности «-7». 

После матча Марло обменялся рукопожатиями с игроками «Уайлд», которые поздравили его с историческим достижением. 

Отметим, что рекорд НХЛ по сыгранным матчам с учетом плей-офф принадлежит Марку Мессье (1992), Марло идет на втором месте (1962). 

Рекорд по количеству матчей в профессиональном хоккее Северной Америки остается за Хоу (2186 игр в регулярках НХЛ и ВХА, 2421 – с учетом плей-офф). 

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