Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу

Форвард провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах , сыграв против «Миннесоты» (2:5).

Таким образом, Марло повторил рекорд лиги всех времен, принадлежавший .

В 44 матчах текущего сезона канадец набрал 8 (4+4) очков при полезности «-7».

После матча Марло обменялся рукопожатиями с игроками «Уайлд», которые поздравили его с историческим достижением.

Отметим, что рекорд НХЛ по сыгранным матчам с учетом плей-офф принадлежит (1992), Марло идет на втором месте (1962).

Рекорд по количеству матчей в профессиональном хоккее Северной Америки остается за Хоу (2186 игр в регулярках НХЛ и ВХА, 2421 – с учетом плей-офф).