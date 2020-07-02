«Детройт» поместил Евгения Свечникова на драфт отказов

выставил нападающего на драфт отказов.

В августе россиянин продлил контракт с «Ред Уингс» на один год и 874 тысячи долларов. Также сообщалось, что у форварда был вариант перейти в «Ак Барс».

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел четыре матча за «Детройт» в НХЛ. В АХЛ на его счету 25 (11+14) очков при полезности «-10» в 51 игре.

Всего Свечников сыграл в 20 матчей за четыре года.

Он уехал играть в канадскую юниорскую лигу в 2014 году. Его задрафтовал «Детройт» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером.