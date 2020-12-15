Чинахов пропустит матч России с Германией на МЧМ. Он еще не восстановился после травмы

Нападающий сборной России Егор Чинахов не сыграет против команды Германии в 1/4 финала молодежного чемпионата мира.
19-летний хоккеист «Авангарда» не восстановился после полученной травмы в игре с Австрией (7:1).
Матч также пропускает форвард Михаил Абрамов, который получил один матч дисквалификации.
Игра между сборными России и Германии состоится 2 января, начало – в 20:00 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажет Первый канал, на Sports.ru можно посмотреть трансляцию игры.
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