Чинахов пропустит матч России с Германией на МЧМ. Он еще не восстановился после травмы

Нападающий сборной России Егор Чинахов не сыграет против команды Германии в 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

19-летний хоккеист не восстановился после полученной травмы в игре с Австрией (7:1).

Матч также пропускает форвард , который получил один матч дисквалификации.

Игра между сборными России и Германии состоится 2 января, начало – в 20:00 по московскому времени. в прямом эфире покажет Первый канал, на Sports.ru можно посмотреть трансляцию игры.

Германия приехала на МЧМ, чтобы играть в полуфинале. У нее классные лидеры и прочная система игры