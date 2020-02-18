«Ванкувер» получил поддержку от индейских общин по поводу логотипа с косаткой. Клуб обвинили в присвоении культуры аборигенов

заявил о том, что получил поддержку со стороны общественных организаций коренных народов («первых наций») по поводу использования логотипа с косаткой.

«Мы консультируемся с представителями коренных народов по многим вопросам, связанным с нашими командами и предприятиями, и ценим их мудрые советы.

Мы понимаем, что не все принимают этот логотип, но очень рады, что многие люди, в том числе наши друзья из числа представителей первых наций, поддерживают его. Мы благодарны за это и за все положительные отзывы, которые мы получили», – сказал владелец клуба Франческо Аквилини.

Ранее профессор истории и исследователь коренных народов из университета Манитобы Шон Карлтон заявил, что «Кэнакс» следует отказаться от этого логотипа, поскольку он был разработан без консультаций с представителями аборигенов и является «присвоением культуры» салишей – группы индейских народов с северо-запада США.

Он сделал это заявление на фоне ситуации с маской вратаря «Кэнакс» .

Игрок представил шлем с изображением Громовой птицы, существа из индейского фольклора, но затем отказался его использовать из-за критики со стороны представителей общественных организаций коренных народов.

Напомним, что в 2020 году сразу несколько спортивных команд Северной Америки отказались от названий и логотипов, использующих тематику, связанную с коренными народами. Это «Кливленд Индианс» из MLB, «Вашингтон Редскинс» из НФЛ и «Эдмонтон Эскимос» из лиги канадского футбола.

Бывший вратарь «Вашингтона» показал новый шлем и обидел аборигенов США. Пришлось извиняться и все удалять