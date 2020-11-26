Вратарь «Авангарда» Гарипов о снижении зарплаты: «Стыдно должно быть сейчас жаловаться. Кризис, люди голодают»

Вратарь прокомментировал свое решение остаться в клубе, принятое в межсезонье.

– В этом году вы подписали контракт с «Авангардом», существенно подвинувшись в деньгах. Не пожалели?

– Нет. Тогда я прекрасно понимал, что главное для меня не деньги, а возможность вернуться на прежний уровень. Мне надо было почувствовать ту уверенность, когда я много побеждал.

Деньги? Конечно, всегда хочется зарабатывать больше, но сейчас тяжелое положение в мире. Да и стыдно должно быть сейчас жаловаться на свою зарплату, потому что кризис, люди голодают.

– Но не приходит мысль, что могли бы выбрать другую команду?

– И у меня были предложения. Но вы вспомните, в какой ситуации я пришел в «Авангард». Тогда у меня было все непросто, я долго не играл и не тренировался, а клуб протянул мне руку помощи.

Мне кажется, что было бы некрасиво после такого начинать торги, искать выгодные варианты для продолжения карьеры. Не хочу, чтобы меня считали неблагодарным человеком, – сказал Гарипов.