Василевский – лучший вратарь НХЛ сейчас по версии NHL Network, Худобин – 10-й

Эксперты NHL Network составили топ-10 лучших голкиперов НХЛ на данный момент.

Первое место в списке занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Вторым стал голкипер «Бостона» Туукка Раск, замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипега».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский снова не вошел в топ-10.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

2. Туукка Раск («Бостон»)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

4. Бен Бишоп («Даллас»)

5. Джордан Биннингтон ( )

6. Кэри Прайс ( )

7. Дарси Кюмпер («Аризона»)

8. Робин Ленер («Вегас»)

9. Якоб Маркстрем («Калгари»)

10. Антон Худобин («Даллас»)