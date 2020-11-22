Василевский – лучший вратарь НХЛ сейчас по версии NHL Network, Худобин – 10-й

Теги рейтинги Монреаль Бостон Тампа-Бэй Сент-Луис Калгари Даллас Аризона Антон Худобин НХЛ Туукка Раск Кэри Прайс Бен Бишоп Якоб Маркстрем Робин Ленер Вегас Андрей Василевский Виннипег Джордан Биннингтон Дарси Кюмпер Коннор Хеллибак Хоккей

Эксперты NHL Network составили топ-10 лучших голкиперов НХЛ на данный момент.

Первое место в списке занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Вторым стал голкипер «Бостона» Туукка Раск, замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипега».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский снова не вошел в топ-10. 

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

2. Туукка Раск («Бостон»)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

4. Бен Бишоп («Даллас»)

5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)

6. Кэри Прайс («Монреаль»)

7. Дарси Кюмпер («Аризона»)

8. Робин Ленер («Вегас»)

9. Якоб Маркстрем («Калгари»)

10. Антон Худобин («Даллас») 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья