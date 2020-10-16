Бобби Орр призвал поддержать Трампа на выборах: «Такой товарищ по команде мне нужен»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы выступил в поддержку президента США Дональда Трампа.

Орр разместил объявление в газете New Hampshire Union Leader, призвав читателей поддержать Трампа на предстоящих выборах.

«Президентские выборы приближаются, у всех есть свое мнение, и я не исключение. Когда я смотрю на Америку в эти неспокойные времена, я все время пытаюсь отделить факты от вымысла.

Последние несколько лет нашему президенту пришлось действовать в чрезвычайно сложных условиях. Ни один лидер не подписывался на то, что борьба с мировой пандемией будет частью его мандата.

Нападки на нашего президента не прекращаются с того дня, как он вступил в должность. Несмотря на это, Трамп делал все для всего американского народа, независимо от расы, пола или положения.

Именно такой товарищ по команде мне нужен.

Я никогда раньше не делал ничего подобного, но я беспокоюсь за страну, в которой создал семью, страну, которую я полюбил. Я хочу, чтобы мои внуки знали Америку, которую я знаю. Это страна патриотизма и возможностей.

Ваш голос за президента Трампа поможет Америке двигаться вперед в предстоящие годы», – написал Орр.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.