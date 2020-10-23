Малкин – Хабибу: «Докажешь, что ты лучший. В очередной раз»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поддержал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова перед боем с Джастином Гейджи.

«Перед боем против Дастина Порье я пожелал тебе удачи. И хочу сделать это вновь.

Как спортсмен прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь, поэтому не буду говорить слишком много. Хочу сказать главное.

Все твои поклонники, друзья и родственники по всему миру будут болеть, переживать и поддерживать тебя.

Я хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший.

Хабиб, удачи тебе», – сказал Малкин.

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