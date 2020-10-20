КХЛ. «Амур» примет «Ак Барс», «Барыс» сыграет с «Йокеритом», ЦСКА против «Торпедо»

В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет «Ак Барс», «Барыс» сыграет с «Йокеритом», московское «Динамо» – с минским, а ЦСКА будет противостоять «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 21 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.