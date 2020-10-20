КХЛ. «Амур» примет «Ак Барс», «Барыс» сыграет с «Йокеритом», ЦСКА против «Торпедо»

В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет , сыграет с «Йокеритом», московское – с минским, а будет противостоять .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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