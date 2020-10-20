КХЛ. «Амур» примет «Ак Барс», «Барыс» сыграет с «Йокеритом», ЦСКА против «Торпедо»

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В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет «Ак Барс», «Барыс» сыграет с «Йокеритом», московское «Динамо» – с минским, а ЦСКА будет противостоять «Торпедо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Ак Барс
Дата проведения
21 октября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Трактор
Дата проведения
21 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Йокерит
Дата проведения
21 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Металлург Мг
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Сочи
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Салават Юлаев
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Динамо Минск
Дата проведения
21 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Торпедо
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

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