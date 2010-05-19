Никитин о ЧМ: «Если Капризов выйдет из этой ситуации, это пойдет ему на пользу. Никогда не бывает все просто»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о выступлении на ЧМ-2019 в Словакии.

В 4 матчах 22-летний нападающий не набрал ни одного очка, а на игру с Латвией не был заявлен.

«Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации. Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу. Конечно, он переживает. Но он человек умный и должен понимать, что все зависит только от него.

Конечно, хочется, чтобы игроки ЦСКА выступали в сборной ярко. Но здесь важно, чтобы в сборной был коллектив. Все ребята из ЦСКА – командные игроки. Я рад за них, что они попали в такую звездную команду, и желаю им выиграть чемпионат мира», – сказал Никитин.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Звезды «Тампы» отжигают в сборной России. Остальные пока отстают

Мы не научим вас видеть шайбу, но расскажем все про хоккейные термины (будет круче смотреть ЧМ)