Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Никитин о ЧМ: «Если Капризов выйдет из этой ситуации, это пойдет ему на пользу. Никогда не бывает все просто»

    Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Игорь Никитин чемпионат мира Кирилл Капризов ТАСС Хоккей

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о выступлении Кирилла Капризова на ЧМ-2019 в Словакии. 

    В 4 матчах 22-летний нападающий не набрал ни одного очка, а на игру с Латвией не был заявлен. 

    «Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации. Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу. Конечно, он переживает. Но он человек умный и должен понимать, что все зависит только от него.

    Конечно, хочется, чтобы игроки ЦСКА выступали в сборной ярко. Но здесь важно, чтобы в сборной был коллектив. Все ребята из ЦСКА – командные игроки. Я рад за них, что они попали в такую звездную команду, и желаю им выиграть чемпионат мира», – сказал Никитин.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Звезды «Тампы» отжигают в сборной России. Остальные пока отстают

    Мы не научим вас видеть шайбу, но расскажем все про хоккейные термины (будет круче смотреть ЧМ)

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться