«Вашингтон» ведет переговоры об обмене Дауда в «Вегас» (Даррен Дрегер)

«Вашингтон» и «Вегас» ведут переговоры об обмене Ника Дауда.

«Вашингтон» и «Вегас» ведут переговоры об обмене нападающего Ника Дауда.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Вегас» и «Кэпиталс» ведут переговоры о переходе Ника Дауда в «Голден Найтс». Сделка еще не завершена, но ожидается, что она будет заключена сегодня утром», – написал Дрегер.

В нынешнем сезоне Дауд провел 55 матчей за «Вашингтон» и набрал 16 (4+12) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
Пошли распродажи
Ответ ovi1000
Пошли распродажи
Альбертище, Дауд и так провёл в клубе лишние 2-3 года
Ответ Direct free kick
Альбертище, Дауд и так провёл в клубе лишние 2-3 года
За по бороться перестали
Астанавитесь!!! Вы Чикрана, что ли, будете выпускать в меньшинстве?!
Ответ Fgt
Астанавитесь!!! Вы Чикрана, что ли, будете выпускать в меньшинстве?!
И Чикрана туда же
Ответ Fgt
Астанавитесь!!! Вы Чикрана, что ли, будете выпускать в меньшинстве?!
Ты всё равно не болельщик Вашингтона, тебе то что? Дауд в клубе почти 8 лет, играл по сути за минималку. Пора отпустить.
Вроде обменяли - на вратаря Викмана, 3 раунд 27 года и 2 раунд 29го.
Ответ Вячеслав Павлов
Вроде обменяли - на вратаря Викмана, 3 раунд 27 года и 2 раунд 29го.
ХЗ, хорошо это или плохо
