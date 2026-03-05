«Вашингтон» ведет переговоры об обмене Дауда в «Вегас» (Даррен Дрегер)

«Вашингтон» и «Вегас» ведут переговоры об обмене Ника Дауда.

«Вашингтон» и «Вегас » ведут переговоры об обмене нападающего Ника Дауда .

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Вегас» и «Кэпиталс» ведут переговоры о переходе Ника Дауда в «Голден Найтс». Сделка еще не завершена, но ожидается, что она будет заключена сегодня утром», – написал Дрегер.

В нынешнем сезоне Дауд провел 55 матчей за «Вашингтон » и набрал 16 (4+12) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.