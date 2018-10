«Вашингтон» – «Флорида». Овечкин нанес травму Пысику, проведя силовой прием

Форвард «Вашингтона» применил 4 силовых приема в матче с «Флоридой» (5:6 Б).

В начале второго периода капитан хитом травмировал защитника «Пантерс» Марка Пысика.

Он покинул лед и больше не вернулся. Судьи в игре не нашли нарушения правил в действиях Овечкина.

Absolute madness to begin the 2nd as Alex Ovechkin levels Mark Pysyk. No penalty to Ovi. #FlaPanthers pic.twitter.com/ECcZwky8Vr