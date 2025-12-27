Мышкин о прогрессе Моторыгина: «Вызов в сборную для вратаря крайне полезен. Он отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»

Владимир Мышкин: Моторыгину помог вызов в сборную на Кубок Первого канала.

Бывший вратарь сборной СССР и «Динамо» Владимир Мышкин высказался о прогрессе вратаря бело-голубых Максима Моторыгина.

– Московское «Динамо» после этих минских 1:7 в Ярославле засушило действующего чемпиона – «Локомотив». Парадокс?

– Это особенность нынешнего чемпионата – у всех есть подъемы и спады. Исключение, повторюсь, – «Магнитка».

Наше «Динамо» в последнее время часто радует. Вячеслав Козлов был ориентированным на атаку форвардом, Алексей Кудашов, как форвард, наоборот, много внимания уделял обороне.

Но так часто бывает, что, завершив игровую карьеру, хоккеисты меняются. При Козлове «Динамо» много внимания уделяет как раз обороне, играет очень ответственно. Отсюда целая серия побед на ноль.

– За счет чего они достигаются?

– Стараюсь поменьше говорить о наших вратарях и хвалить их. Но вы посмотрите, как прибавил Моторыгин и как качественно он отыграл, например, все в том же Ярославле. У Подъяпольского появляется сильный конкурент, и это только на пользу команде.

– Причины такого прогресса Моторыгина?

– Не понаслышке знаю, что вызов в сборную – на турнир любого уровня – для вратаря крайне полезен. Он позволяет выйти на новый уровень – и мотивации, и психологии, внутренней уверенности. Сборная – это всегда новая ступенька.

Моторыгин отлично сыграл на Кубке Первого канала. И это отразилось и на его выступлениях в клубе, – считает Мышкин.