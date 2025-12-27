  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дубник о Флери: «Не думаю, что он вернется на роль сменщика. Ему нужно место основного вратаря и шанс выиграть Кубок Стэнли. Варианты – «Эдмонтон» или «Монреаль»
3

Дубник о Флери: «Не думаю, что он вернется на роль сменщика. Ему нужно место основного вратаря и шанс выиграть Кубок Стэнли. Варианты – «Эдмонтон» или «Монреаль»

Деван Дубник: не думаю, что Флери вернется на роль сменщика.

Бывший вратарь клубов НХЛ Деван Дубник высказался о возможном возвращении Марка-Андре Флери в лигу. 

Ранее сообщалось, что 41-летний канадец готов возобновить карьеру при наличии подходящей возможности.

В прошлом сезоне Флери играл за «Миннесоту», проведя 26 матчей и отражая 89,9% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

Осенью он сыграл один период в выставочном матче за «Питтсбург» – свой первый клуб в НХЛ. Этот выход был заявлен как прощальный матч трехкратного обладателя Кубка Стэнли. 

«Флери – настоящий боец. Я не думаю, что он вернется на роль сменщика. Правильный сценарий – это место основного вратаря или хотя бы возможность за него побороться. И шанс выиграть Кубок Стэнли

Если говорить о вариантах, то есть «Эдмонтон» – команда, претендующая на титул. Теоретически он мог бы стать там первым номером. 

Еще, пожалуй, «Монреаль». Он родом из Квебека и, наверное, мечтал сыграть за «Канадиенс» в детстве. И у них сейчас есть проблемы во вратарской линии», – сказал Дубник.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoМонреаль
logoЭдмонтон
logoДеван Дубник
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoМарк-Андре Флери
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Флери готов вернуться в НХЛ при наличии подходящей возможности. 41-летний вратарь закончил карьеру этой осенью (Sportsnet)
24 декабря, 09:36
Серавалли о травме Джерри: «Эдмонтон» вспоминает Флери, думаю. Если Марк-Андре вернется, то в команду, у которой есть реальные шансы на победу. «Ойлерс» – как раз то, что нужно»
23 декабря, 10:35
Главные новости
Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA
сегодня, 14:12Live
МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией
48 минут назад
Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»
49 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»
сегодня, 11:01
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Трактором», «Амур» победил «Барыс»
53 минуты назадLive
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
сегодня, 14:29
Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»
сегодня, 14:10
«Амур» победил «Барыс» в гостях – 4:1. Дорожко сделал 40 сэйвов
сегодня, 13:51
Бережной об АХЛ: «Игроки буквально убивают друг друга, драк очень много. Удивило, насколько здесь жесткий хоккей»
сегодня, 13:37
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 13:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы. Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице»
сегодня, 14:42
Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»
сегодня, 12:51
Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»
сегодня, 11:30
Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»
сегодня, 10:11
Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: «Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой»
сегодня, 09:11
Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 07:57
Сушинский о новом контракте Разина: «Руководство «Металлурга» себя обезопасило, добра от добра не ищут. Команда на первом месте, хоккей качественный»
сегодня, 07:48
Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение
сегодня, 07:25Видео
Мышкин о прогрессе Моторыгина: «Вызов в сборную для вратаря крайне полезен. Он отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»
сегодня, 06:58
Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в «Дрэгонс» молодцы – борются. И у «Нефтехимика» похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»
сегодня, 06:45