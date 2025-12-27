Дубник о Флери: «Не думаю, что он вернется на роль сменщика. Ему нужно место основного вратаря и шанс выиграть Кубок Стэнли. Варианты – «Эдмонтон» или «Монреаль»

Деван Дубник: не думаю, что Флери вернется на роль сменщика.

Бывший вратарь клубов НХЛ Деван Дубник высказался о возможном возвращении Марка-Андре Флери в лигу.

Ранее сообщалось, что 41-летний канадец готов возобновить карьеру при наличии подходящей возможности.

В прошлом сезоне Флери играл за «Миннесоту», проведя 26 матчей и отражая 89,9% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

Осенью он сыграл один период в выставочном матче за «Питтсбург» – свой первый клуб в НХЛ. Этот выход был заявлен как прощальный матч трехкратного обладателя Кубка Стэнли.

«Флери – настоящий боец. Я не думаю, что он вернется на роль сменщика. Правильный сценарий – это место основного вратаря или хотя бы возможность за него побороться. И шанс выиграть Кубок Стэнли .

Если говорить о вариантах, то есть «Эдмонтон » – команда, претендующая на титул. Теоретически он мог бы стать там первым номером.

Еще, пожалуй, «Монреаль ». Он родом из Квебека и, наверное, мечтал сыграть за «Канадиенс» в детстве. И у них сейчас есть проблемы во вратарской линии», – сказал Дубник.