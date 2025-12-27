Сушинский о новом контракте Разина: «Руководство «Металлурга» себя обезопасило, добра от добра не ищут. Команда на первом месте, хоккей качественный»

Максим Сушинский: «Металлург» обезопасил себя, дав Разину новый контракт.

Экс-форвард сборной России Максим Сушинский высказался о том, что «Металлург » продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным на 2 года.

«Думаю, у этого решения совокупность факторов. Во-первых, результаты команды. Во-вторых, на рынке не только «Металлург », а проблемы с качественными специалистами есть.

Так что руководство клуба себя обезопасило, добра от добра не ищут. Можно ли назвать «Металлург» главным фаворитом Кубка Гагарина?

Конечно. Команда показывает хорошие результаты, идет на первом месте. При этом демонстрирует качественный хоккей и нацеленность на ворота», – сказал Сушинский.