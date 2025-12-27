Канада обыграла Чехию (7:5) в стартовом матче на МЧМ-2026. На двух предыдущих турнирах канадцы проиграли чехам в 1/4 финала
Канада обыграла Чехию (7:5) в стартовом матче на МЧМ-2026.
Молодежная сборная Канады начала МЧМ-2026 в Миннеаполисе и Сент-Поле с победы над молодежной сборной Чехии (7:5).
На двух предыдущих турнирах команды не встречались на групповой стадии, но сходились в первом раунде плей-офф. Оба четвертьфинальных матча остались за чехами.
В составе сборной Канады по 3 (1+2) очка набрали защитник Итан Маккензи, ставший в итоге автором победной шайбы, и форвард Майкл Хейдж.
Фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна дважды ассистировал партнерам, а форвард Брэди Мартин отметился 2 (1+1) баллами.
