Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в «Дрэгонс» молодцы – борются. И у «Нефтехимика» похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»

Артем Сериков: в «Шанхае» ребята молодцы – борются, у «Нефтехимика» стиль похож.

Защитник «Нефтехимика » Артем Сериков высказался о победе команды над «Шанхай Дрэгонс » (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как вам матч?

– Отличная игра, хороший соперник. Североамериканский стиль у них. Обидно, что упустили преимущество. Но выиграли – это самое главное. Прервали серию поражений.

– Как раз отметили стиль игры соперника. Не вспоминается ваш этап карьеры в Северной Америке, когда играете против такой команды?

– Вспоминается. Похожее есть что-то. Ребята в «Шанхае» молодцы – борются. И у нас, как мне кажется, похожий стиль игры. Нахожусь в своей тарелке.

– В первом периоде очень много удалений. С чем связываете такое количество штрафа от команд?

– От большого желания. Много силовой борьбы. Обе команды не уступали и хотели победить. У «Дрэгонс» домашний матч, и мы давно не выигрывали и хотели победить, – сказал Сериков.