Мышкин о новом контракте Разина: «Металлург» – островок стабильности в КХЛ по игре и организации. Понятно, что руководство стремится все стабилизировать»
Бывший вратарь сборной СССР и «Динамо» Владимир Мышкин высказался о том, что «Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным на 2 года.
– Новость вчерашнего дня – «Металлург» на два года продлил контракт со своим главным тренером Андреем Разиным. Удивлены?
– Тренерские вопросы стараюсь в прессе не задевать, эта профессия – очень сложная, каждый стремится ее обсудить и даже покритиковать. И все видят, какое жесткое отношение к тренерам в этом сезоне.
Но мне очень нравится «Металлург» в этом сезоне. По игре и по организации «Магнитка» – это островок стабильности в нашей лиге. Весь чемпионат она идет первой и показывает яркий, атакующий хоккей, у команды есть свое игровое лицо.
Понятно, что в такой ситуации руководство стремится все стабилизировать – и в игре, и на тренерской скамейке. Так что тут никакого удивления нет, – сказал Мышкин.