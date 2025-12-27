Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»

Защитник «Шанхая» Дойл Сомерби: матч против СКА – это дерби.

Защитник «Шанхая » Дойл Сомерби высказался о поражении от «Нефтехимика » (3:4 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ и поделился ожиданиями от предстоящего матча против СКА .

«К сожалению, мы играем не так, как в начале сезона и пропускаем легкие голы после своих же ошибок в обороне. Мы пропустили первыми, но смогли отыграться еще в первом периоде. Дальше из-за ошибок и большого количества удалений пропустили голы. В третьем периоде сыграли в свой хоккей, но пропустили обидную шайбу в овертайме. Могли выиграть, но не получилось.

Когда находишься в такой ситуации, как мы, находясь вне зоны плей-офф, очень трудно выбираться из нее. В заключительном матче года нам надо собраться с силами и воспринять его как самый важный.

У нас будет несколько дней, чтобы хорошенько подготовиться к матчу против СКА. Это отличная команда, которая дважды нас обыграла в этом сезоне. Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми», – сказал Сомерби.