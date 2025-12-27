  • Спортс
  • Федоров пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера «Детройтом» в январе. «Вашингтон» играет за день до мероприятия и через день после
Сергей Федоров пригласил Александра Овечкина на выведение своего номера.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров пригласил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на церемонию выведения своего номера «Детройтом». 

«Ред Уингс» проведут церемонию выведения 91-го номера россиянина 12 января (по московскому времени – в ночь на 13 января) перед домашним матчем с «Каролиной». 

Напомним, что Федоров и Овечкин вместе выступали за «Кэпиталс» и сборную России. 

«Я спросила Ови, какие у него сейчас отношения с Сергеем, и он ответил: «По-прежнему очень хорошие».

Сергей лично пригласил Ови на церемонию выведения из обращения своего номера 12 января.

Конечно, это будет зависеть от расписания НХЛ и от того, сможет ли Ови приехать, но было бы здорово увидеть его здесь во время церемонии в честь Федорова», – сказала журналистка из Детройта Даниэлла Брюс в эфире FanDuel Sports Network Detroit.

Отметим, что у «Вашингтона» в календаре есть матчи 11 и 13 января – гостевой против «Нэшвилла» и домашний против «Монреаля». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
