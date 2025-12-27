Шэн о неучастии России в МЧМ: «Это очень-очень плохо для молодых. На таком турнире всегда за игроками смотрит много скаутов, к ним есть внимание»

Павел Шэн: неучастие России в МЧМ – это очень-очень плохо для молодых игроков.

Форвард «Адмирала » Павел Шэн высказался о неучастии молодежной сборной России в молодежном чемпионате мира-2026, проходящем в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Российская команда пропускает 5-й турнир подряд.

«Наше неучастие в молодежном чемпионате мира – это очень-очень плохо для молодых игроков, потому что сыграть на таком турнире очень важно и почетно.

Для нас это потеря, даже у меня младший брат по возрасту подходит, и очень обидно, что никаких международных турниров нет, чтобы посмотреть, какой уровень у нас в сравнении с другими сборными.

На молодежном чемпионате мира всегда за игроками смотрит много скаутов, к ним есть внимание. Если они выступают на таких турнирах, в первой команде стараются доверять, поэтому в молодом возрасте играть за молодежную сборную очень важно», – сказал бронзовый призер МЧМ-2019 в составе сборной России.