Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA

В Давосе продолжается 97-й розыгрыш Кубка Шпенглера.

Сегодня в швейцарском Давосе проходят очередные матчи Кубка Шпенглера.

В этом году в турнире впервые принимает участие сборная NCAA – главной студенческой лиги США. Состав команды получился интернациональным, в него вошли 17 представителей США, 6 – Канады, по 1 – Словакии (вратарь Адам Гаян) и Латвии (форвард Мартинс Лавиньш).

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

ХИФК Финляндия – «Спарта» Чехия – 0:0 (0:0, первый период)

Положение команд: «Фрибур» – 2 (1), «Спарта» – 0 (1), ХИФК – 0 (0).

Группа Каттини

«Давос» Швейцария – сборная NCAA – 22:15

Положение команд: Канада – 2 (1), «Давос» – 0 (0), NCAA – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
