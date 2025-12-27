Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA
В Давосе продолжается 97-й розыгрыш Кубка Шпенглера.
Сегодня в швейцарском Давосе проходят очередные матчи Кубка Шпенглера.
В этом году в турнире впервые принимает участие сборная NCAA – главной студенческой лиги США. Состав команды получился интернациональным, в него вошли 17 представителей США, 6 – Канады, по 1 – Словакии (вратарь Адам Гаян) и Латвии (форвард Мартинс Лавиньш).
Группа Торриани
ХИФК Финляндия – «Спарта» Чехия – 0:0 (0:0, первый период)
Положение команд: «Фрибур» – 2 (1), «Спарта» – 0 (1), ХИФК – 0 (0).
Группа Каттини
«Давос» Швейцария – сборная NCAA – 22:15
Положение команд: Канада – 2 (1), «Давос» – 0 (0), NCAA – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
