  • Стенберг набрал 1+1 и принес Швеции победу над Словакией на МЧМ, у Маккенны 0+2 за Канаду в матче с Чехией. Оба форварда – фавориты драфта НХЛ-2026
5

Ивар Стенберг и Гэвин Маккенна провели результативные матчи на МЧМ-2026.

Оба 18-летних игрока являются предендентами на попадание в топ-3 на драфте НХЛ-2026. 

Стенберг набрал 2 (1+1) очка в матче со Словакией (3:2), став автором победной шайбы на 57-й минуте. В текущем сезоне он выступает за основную команду «Фрелунды» – 25 матчей в SHL и 24 (6+18) очков при полезности «+13». 

Маккенна отметился 2 результативными передачами в матче с Чехией (7:5). В текущем сезоне он выступает за университет Пенсильвании в NCAA – 16 матчей и 18 (4+14) очков при полезности «минус 5». 

Еще один претендент на попадание в топ-3 драфта – канадский защитник Китон Верхофф – не попал в заявку на матч с Чехией. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
