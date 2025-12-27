Фролов о поведении детских тренеров в США: «Контроль сильный, это не Россия. Чтобы никакого абьюза – морального, сексуального. Армяне в Лос-Анджелесе хотят русских тренеров – более жестких»

Александр Фролов: в США сильный контроль за детскими тренерами, это не Россия.

Чемпион мира Александр Фролов высказался об отношениях тренеров и игроков в детском хоккее в США.

Последние пять лет экс-игрок сборной России тренирует детей в Лос-Анджелесе.

- Вы как детский тренер наверняка не имеете права повышать голос на тренировках. Насколько действия тренера контролируется?

– Контроль сильный. Здесь это серьезно... Это не Россия, конечно. Тут немножко по-другому воспитываются дети, и иногда бывает непросто. В основном все более или менее адекватно. Если работаешь с детьми шести-семи лет, то, конечно, матом кричать и повышать голос не надо.

Но тут интересная история. В Лос-Анджелесе много русских и очень много армян. Тут самая большая армянская диаспора. Когда они приводят своих детей, часто хотят русских тренеров, потому что те более жесткие. И они говорят: «Пожалуйста, с нашим ребенком надо пожестче обращаться».

Или есть американские родители, которые в обморок падают, если ты, не дай бог, повысил голос. Интересно получается, когда у тебя в команде дети тех и других родителей.

У меня есть товарищ, который много лет здесь работает детским тренером. Он любит детей, но может и прикрикнуть. Старой школы. И армянские и русские родители всегда хотят к нему попасть.

А так в Америке большой контроль, чтобы, не дай бог, не было никакого детского абьюза, морального, сексуального. Все тренеры должны проходить эти курсы, чтобы не было дедовщины. Очень большое внимание уделяют безопасности детей, физической, моральной. И это правильно, – сказал Фролов.