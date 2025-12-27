  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о 5-м подряд МЧМ без России: «Сложно сказать, что будет дальше. Надеюсь на то, что мы не просто вернемся, но и сделаем это на хорошей ноте»
7

Терещенко о 5-м подряд МЧМ без России: «Сложно сказать, что будет дальше. Надеюсь на то, что мы не просто вернемся, но и сделаем это на хорошей ноте»

Алексей Терещенко: надеюсь, что Россия вернется на МЧМ на хорошей ноте.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возможном возвращении России на молодежный чемпионат мира. 

В пятницу в Миннеаполисе и Сент-Поле стартовал очередной турнир – пятый подряд без участия молодежной сборной России. 

«Вообще будет очень интересно посмотреть за стартующим молодежным чемпионатом мира. К сожалению, не все матчи, вероятно, удастся увидеть, но хотелось бы побольше, конечно.

Сложно говорить, что будет дальше в контексте нашего участия в турнире. Пока я бы не стал загадывать и что-то предполагать. Безусловно, мы все надеемся, что ребят вернут, это все-таки молодежь наша, наше будущее поколение, у которого отняли право играть и показывать свой уровень, представлять родную страну.

Так что да, очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы не просто вернемся, но и сделаем это на хорошей ноте», – сказал Терещенко. 

На МЧМ-2026 до сих пор нет России (в последний раз?) – но все равно много ярких сюжетов

Сборная России на МЧМ-2026: какой она могла бы быть

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoФХР
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoАлексей Терещенко
logoИИХФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский о допуске России на ЮЧМ: «Разум восторжествует, надеюсь. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет»
23 декабря, 07:50
Михайлов об отстранении России: «Чем быстрее начнем играть, тем лучше для развития мирового хоккея. МОК и ИИХФ это понимают. Есть прибалтийские и скандинавские страны, но разум победит!»
22 декабря, 16:35
Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»
16 декабря, 07:48
Главные новости
Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA
сегодня, 14:12Live
МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией
47 минут назад
Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»
48 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»
сегодня, 11:01
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Трактором», «Амур» победил «Барыс»
52 минуты назадLive
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
сегодня, 14:29
Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»
сегодня, 14:10
«Амур» победил «Барыс» в гостях – 4:1. Дорожко сделал 40 сэйвов
сегодня, 13:51
Бережной об АХЛ: «Игроки буквально убивают друг друга, драк очень много. Удивило, насколько здесь жесткий хоккей»
сегодня, 13:37
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 13:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы. Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице»
сегодня, 14:42
Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»
сегодня, 12:51
Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»
сегодня, 11:30
Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»
сегодня, 10:11
Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: «Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой»
сегодня, 09:11
Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 07:57
Сушинский о новом контракте Разина: «Руководство «Металлурга» себя обезопасило, добра от добра не ищут. Команда на первом месте, хоккей качественный»
сегодня, 07:48
Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение
сегодня, 07:25Видео
Мышкин о прогрессе Моторыгина: «Вызов в сборную для вратаря крайне полезен. Он отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»
сегодня, 06:58
Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в «Дрэгонс» молодцы – борются. И у «Нефтехимика» похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»
сегодня, 06:45