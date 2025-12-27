Терещенко о 5-м подряд МЧМ без России: «Сложно сказать, что будет дальше. Надеюсь на то, что мы не просто вернемся, но и сделаем это на хорошей ноте»

Алексей Терещенко: надеюсь, что Россия вернется на МЧМ на хорошей ноте.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возможном возвращении России на молодежный чемпионат мира.

В пятницу в Миннеаполисе и Сент-Поле стартовал очередной турнир – пятый подряд без участия молодежной сборной России.

«Вообще будет очень интересно посмотреть за стартующим молодежным чемпионатом мира. К сожалению, не все матчи, вероятно, удастся увидеть, но хотелось бы побольше, конечно.

Сложно говорить, что будет дальше в контексте нашего участия в турнире. Пока я бы не стал загадывать и что-то предполагать. Безусловно, мы все надеемся, что ребят вернут, это все-таки молодежь наша, наше будущее поколение, у которого отняли право играть и показывать свой уровень, представлять родную страну.

Так что да, очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы не просто вернемся, но и сделаем это на хорошей ноте», – сказал Терещенко.

