Паньотта не видит Дебура в «Торонто»: «Ему нужна команда, которая близка к успеху, «Лифс» – не тот случай. Разве только дадут 6-8 млн долларов в год»

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сказал, что тренеру Питеру Дебуру вряд ли интересна работа в «Торонто».

Ранее появилась информация, что «Лифс» общались с бывшим главным тренером «Далласа», сейчас входящим в штаб олимпийской сборной Канады.

«Торонто» находится на 15-м месте в Восточной конференции.

«Мне сказали, что если он и будет рассматривать работу в НХЛ , то именно в таком клубе, который ему интересен. Он – завершающий недостающий элемент. Он может помочь клубу выйти в финал Кубка Стэнли или выиграть его.

То есть, ему нужна команда, которая близка к успеху и которой нужен кто-то, кто может вывести ее на новый уровень. «Торонто » – не тот случай.

Так что я был бы удивлен увидеть его там. Разве только ему предложат 6-8 млн долларов в год. Но в целом я был бы удивлен, если бы он рассмотрел это предложение, учитывая то, что слышал ранее», – сказал Паньотта.

В предыдущих трех сезонах Дебур выводил «Старс» в финал Западной конференции, где техасцы все три раза проиграли («Вегасу» и дважды «Эдмонтону»). Ранее специалист доходил до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе».