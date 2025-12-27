  • Спортс
Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение

Портер Мартон задел крагой форварда Чехии Новотны после гола в пустые ворота.

Капитан сборной Канады Портер Мартон был наказан за неспортивное поведение после своего гола в пустые ворота в матче со сборной Чехии (7:5) на групповом этапе МЧМ-2026. 

Проезжая мимо скамейки чехов, канадец похлопал крагой по ягодицам форварда Адама Новотны. За это ему дали 2 минуты штрафа (на 59:00). 

Напомним, что 19-летний Мартон был выбран «Филадельфией» под общим 6-м номером на драфте НХЛ-2025.

В текущем сезоне он выступает в NCAA за Мичиган – 20 (11+9) очков в 16 играх при полезности «+15» и 58 минутах штрафа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
