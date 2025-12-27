Хоккеисты ECHL объявили забастовку, матчи регулярки перенесены. Игроки обвиняют лигу в нарушении законов США, стороны не договорились о новом коллективном соглашении
Хоккеисты ECHL, третьей по рангу профессиональной лиги Северной Америки, объявили забастовку на фоне неудачных переговоров между лигой и Ассоциацией профессиональных хоккеистов (PHPA).
По мнению PHPA, забастовка является ответом на «несправедливую трудовую практику» лиги и направлена на ускорение переговоров по коллективному договору. Срок действия старого соглашения истек после завершения прошлого сезона, и оно было пролонгировано на текущий.
Игроки ECHL опубликовали открытое письмо болельщикам, в котором утверждают, что именно лига срывает переговорный процесс.
«В ходе переговоров лига сопротивлялась решению элементарных вопросов безопасности игроков и условий труда. Потребовался почти год, чтобы убедить лигу в том, что мы имеем право выбирать шлемы, которые нам подходят по размеру.
Клубы до сих пор предоставляют игрокам бывшее в употреблении снаряжение. Лига не проявляет никакого внимания к графику поездок игроков и считает, что девятичасовая поездка на автобусе должна считаться нашим выходным днем.
Еще несколько дней назад лига не была готова предоставлять нам выходной день и отказывалась обсуждать полноценный рождественский перерыв, который позволил бы игрокам быть дома со своими семьями, что соответствовало бы практике профессионального хоккея в Северной Америке», – говорится в письме.
Игроки также обвинили лигу в неуважении к себе и попытках запугивания за счет методов, нарушающих трудовое законодательство США.
Сейчас в ECHL выступают 30 команд (29 из США и 1 из Канады) – все они входят в системы клубов НХЛ.
Отмечается, что несколько клубов объявили о планах привлечь игроков со стороны, чтобы избежать дальнейших переносов. Предполагается, что эти хоккеисты будут из SPHL и FPHL – четвертого и пятого уровней профессионального и полупрофессионального хоккея в Северной Америке.