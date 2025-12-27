МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией
В США пройдут очередные матчи МЧМ-2026.
На групповом этапе МЧМ-2026 Канада сыграет с Латвией, США будут противостоять Швейцарии, Чехия встретится с Данией.
Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.
Группа А
Группа B
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости