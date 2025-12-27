4

МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией

В США пройдут очередные матчи МЧМ-2026.

На групповом этапе МЧМ-2026 Канада сыграет с Латвией, США будут противостоять Швейцарии, Чехия встретится с Данией.

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

МЧМ-2026

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2026

Таблица МЧМ-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
