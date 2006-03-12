Андрей Кузьменко: «Ребятам, вернувшимся с Олимпиады, очень тяжело. Им надо восстановиться»

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал выход в полуфинал Западной конференции.

– Я бы не сказал, что серия со получилась легкой. В каждом матче был определенный накал. Матчи были по-своему тяжелые.

Соперник здорово играл, в активный хоккей. Мы свои моменты не реализовывали, здорово играл Трушков. Я поздравляю его с хорошим дебютом. Он моего года рождения. Надеюсь, у него все будет хорошо, и он станет первым номером «Спартака».

– Вы, скорее всего, выйдете на . Присматриваетесь к этой команде?

– Мы еще не думали о следующем сопернике. Надо от «Спартака» еще отойти.

– В концовке «Спартак» устроил навал, пытаясь сравнять счет. Тяжело пришлось?

– Очень интересно, когда в плей-офф такой накал. Нет права на ошибку. Слава Богу, мы не ошиблись и здорово сыграли в обороне. Илья Сорокин – молодец. Подтащил в нужный момент.

– После серии со «Спартаком» у вас будет восемь дней перед следующей серией. Если попадете на «Йокерит», то у вас будет больше времени на восстановление. Это уже преимущество.

– Чтобы его реализовать, надо хорошо потрудиться за эти дни. Нужно восстановиться тем ребятам, которые вернулись после Олимпиады. Им очень тяжело. Пару дней дадут на отдых и снова за работу, – сказал Кузьменко.