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    Андрей Кузьменко: «Ребятам, вернувшимся с Олимпиады, очень тяжело. Им надо восстановиться»

    Теги ЦСКА Спартак Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Илья Сорокин Александр Трушков Андрей Кузьменко

    Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал выход в полуфинал Западной конференции.

    – Я бы не сказал, что серия со «Спартаком» получилась легкой. В каждом матче был определенный накал. Матчи были по-своему тяжелые.

    Соперник здорово играл, в активный хоккей. Мы свои моменты не реализовывали, здорово играл Трушков. Я поздравляю его с хорошим дебютом. Он моего года рождения. Надеюсь, у него все будет хорошо, и он станет первым номером «Спартака».

    – Вы, скорее всего, выйдете на «Йокерит». Присматриваетесь к этой команде?

    – Мы еще не думали о следующем сопернике. Надо от «Спартака» еще отойти.

    – В концовке «Спартак» устроил навал, пытаясь сравнять счет. Тяжело пришлось?

    – Очень интересно, когда в плей-офф такой накал. Нет права на ошибку. Слава Богу, мы не ошиблись и здорово сыграли в обороне. Илья Сорокин – молодец. Подтащил в нужный момент.

    – После серии со «Спартаком» у вас будет восемь дней перед следующей серией. Если попадете на «Йокерит», то у вас будет больше времени на восстановление. Это уже преимущество.

    – Чтобы его реализовать, надо хорошо потрудиться за эти дни. Нужно восстановиться тем ребятам, которые вернулись после Олимпиады. Им очень тяжело. Пару дней дадут на отдых и снова за работу, – сказал Кузьменко.

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