Анас набрал 81 (29+52) очко за регулярный сезон КХЛ – это рекорд среди легионеров

Сэм Анас установил рекорд по очкам за сезон в КХЛ среди легионеров.

Нападающий минского «Динамо » Сэм Анас набрал 81-е очко в сезоне.

32-летний хоккеист ассистировал Брэди Лайлу в матче против московского «Динамо» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:2, второй период).

Теперь на счету Анаса 81 (29+52) очко в текущем розыгрыше турнира. Он установил рекорд по количеству набранных очков за один регулярный сезон среди легионеров, опередив Джоша Ливо , который набрал 80 (49+31) очков в составе «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/25.

Также Сэм вошел в топ-5 ассистентов за один регулярный сезон в истории лиги.