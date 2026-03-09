Анас набрал 81 (29+52) очко за регулярный сезон КХЛ – это рекорд среди легионеров
Сэм Анас установил рекорд по очкам за сезон в КХЛ среди легионеров.
Нападающий минского «Динамо» Сэм Анас набрал 81-е очко в сезоне.
32-летний хоккеист ассистировал Брэди Лайлу в матче против московского «Динамо» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:2, второй период).
Теперь на счету Анаса 81 (29+52) очко в текущем розыгрыше турнира. Он установил рекорд по количеству набранных очков за один регулярный сезон среди легионеров, опередив Джоша Ливо, который набрал 80 (49+31) очков в составе «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/25.
Также Сэм вошел в топ-5 ассистентов за один регулярный сезон в истории лиги.
2. Сергей Мозякин (Металлург Мг, 2016/17) . . . . . . . 85 (48+37) очков в 60 матчах
3. Сэм Энас (Динамо Мн , 2025/26) . . . . . . . . . . . . . . . 82 (30+52) очка в 63 матчах
4. Никита Гусев (СКА, 2018/19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 (17+65) очка в 62 матчах
