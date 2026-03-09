14

Анас набрал 81 (29+52) очко за регулярный сезон КХЛ – это рекорд среди легионеров

Сэм Анас установил рекорд по очкам за сезон в КХЛ среди легионеров.

Нападающий минского «Динамо» Сэм Анас набрал 81-е очко в сезоне.

32-летний хоккеист ассистировал Брэди Лайлу в матче против московского «Динамо» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:2, второй период). 

Теперь на счету Анаса 81 (29+52) очко в текущем розыгрыше турнира. Он установил рекорд по количеству набранных очков за один регулярный сезон среди легионеров, опередив Джоша Ливо, который набрал 80 (49+31) очков в составе «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/25. 

Также Сэм вошел в топ-5 ассистентов за один регулярный сезон в истории лиги.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
1. Никита Гусев (Динамо М, 2023/24) . . . . . . . . . . . . . . 89 (23+66) очков в 68 матчах
2. Сергей Мозякин (Металлург Мг, 2016/17) . . . . . . . 85 (48+37) очков в 60 матчах
3. Сэм Энас (Динамо Мн , 2025/26) . . . . . . . . . . . . . . . 82 (30+52) очка в 63 матчах
4. Никита Гусев (СКА, 2018/19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 (17+65) очка в 62 матчах
Ответ Эд..19
1. Никита Гусев (Динамо М, 2023/24) . . . . . . . . . . . . . . 89 (23+66) очков в 68 матчах 2. Сергей Мозякин (Металлург Мг, 2016/17) . . . . . . . 85 (48+37) очков в 60 матчах 3. Сэм Энас (Динамо Мн , 2025/26) . . . . . . . . . . . . . . . 82 (30+52) очка в 63 матчах 4. Никита Гусев (СКА, 2018/19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 (17+65) очка в 62 матчах
Спасибо, а то в новости минимум информации
Ответ Эд..19
1. Никита Гусев (Динамо М, 2023/24) . . . . . . . . . . . . . . 89 (23+66) очков в 68 матчах 2. Сергей Мозякин (Металлург Мг, 2016/17) . . . . . . . 85 (48+37) очков в 60 матчах 3. Сэм Энас (Динамо Мн , 2025/26) . . . . . . . . . . . . . . . 82 (30+52) очка в 63 матчах 4. Никита Гусев (СКА, 2018/19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 (17+65) очка в 62 матчах
Радуловские 80 в 54 матчах выглядят настоящим космосом глядя на это.
Челиос, Сизикас, Анас, Антанасиу, Костопулос, Зеграс, Кипреос, Димитракос, Зигоманис богата Греция на хоккейные таланты-)
Ответ klimkamnev
Челиос, Сизикас, Анас, Антанасиу, Костопулос, Зеграс, Кипреос, Димитракос, Зигоманис богата Греция на хоккейные таланты-)
С чего вдруг Анаса сюда записал? По Атанасиу тоже большие вопросы (на португала больше похож). Почему тогда нет в списке Атанасова🤣
Ответ Kazanest
С чего вдруг Анаса сюда записал? По Атанасиу тоже большие вопросы (на португала больше похож). Почему тогда нет в списке Атанасова🤣
>Анас
Родился 1 июня 1993 года в общине Потомак, что находится в штате Мэриленд, США. Оба деда Сэма родились в Греции, а его родители свободно говорят по-гречески.

>Атанасиу
Отец Андреаса грек, а мать гайанского происхождения.
Наш зубр, большой мастер.
Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас)
Ответ Мухамед Али
Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас)
Была реприза, где Авас Райкина старшего дразнил?
Удивительно. У нас такие Энасы и Ливо в кхл в суперзвездах ходят,а в нхл даже пробиться не могут
Ответ Олег Королев_1116263347
Удивительно. У нас такие Энасы и Ливо в кхл в суперзвездах ходят,а в нхл даже пробиться не могут
да, это удивительно, русских с такой статой забирают и продвигают в нхл, а анасы, ливо, рэмпалы там нафиг не нужны
Американский хоккей на подъёме
