Люзенков о 2:1 с «Авангардом»: «Очень важная победа «Сибири». Здорово выиграть у серьезного соперника на его площадке – в буллитах мы были удачливее»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Новосибирцы оторвались от «Амура» на 5 очков в борьбе за восьмое место в Восточной конференции.

– Очень важная для нас победа. В эмоциональном плане здорово выиграть у серьезного соперника на его площадке. Предполагали, что в первом периоде Омск будет агрессивно играть, поэтому сыграли попроще и забили.

Обоюдоострая игра, хотя голов немного было. В концовке получили удаление, ребята выстояли в меньшинстве, а в буллитах мы были удачливее.

– Были мысли о том, чтобы оставить Лещенко в запасе после неудачного прошлого матча?

– Были такие моменты, но видели, как он переживал из‑за своих удалений, смотрели, как он отреагирует. Долго не говорили состав, ждали этот момент, но решили дать проявить себя.

– Были ли сомнения, что буллит Потуральски в итоге окажется голевым?

– Сомнения присутствуют всегда, но здесь на повторе было видно, что шайба касается линии, поэтому думали, что не засчитают.

– Довольны игрой Андреоффа?

– Не совсем его тройка сыграла то, что планировалось, но и соперник нас прижимал, – сказал Люзенков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Сибирь пройдет Магнитку сто процентов.
Первый буллит Абрамова был обескураживающим для Авангарда - уж очень легко исполнил и ещё меж ног. Серебряков собрался на последующие, но команда нет.
