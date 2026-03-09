Агент Овечкина о 1000 голов в НХЛ: «Важная веха. Не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти»

Агент Овечкина о 1000 голов в НХЛ: важная веха, надо ее пройти.

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона » Александра Овечкина , высказался о возможном достижении хоккеистом отметки в 1000 заброшенных шайб в НХЛ .

Овечкин забил 998 голов в лиге с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 18 шайб.

«Это важная веха. Наверное, не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти. И Саше будет приятно побить и этот рекорд», – сказал Чистяков.