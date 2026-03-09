Агент Овечкина о 1000 голов в НХЛ: «Важная веха. Не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти»
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о возможном достижении хоккеистом отметки в 1000 заброшенных шайб в НХЛ.
Овечкин забил 998 голов в лиге с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 18 шайб.
«Это важная веха. Наверное, не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти. И Саше будет приятно побить и этот рекорд», – сказал Чистяков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Задача минимум забить 7 шайб за оставшиеся 17 матчей, чтобы не портилась статистика в полных сезонах регулярки
основной 2857
