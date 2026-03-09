Пономарев о поражении от «Сибири»: «В таких матчах одна ошибка будет стоить игры. Она легла на мои плечи – тем самым я похоронил команду»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался о поражении от «Сибири» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:2 Б).
Пономарев сделал неудачную передачу во время атаки омской команды на 5-й минуте, после чего новосибирский клуб перешел в контратаку и открыл счет – отличился Вячеслав Лещенко.
«Конечно, неприятно проигрывать дома.
Была очень непростая игра. С соперником, который сейчас борется за выживание. Я их полностью понимаю – мы все хотим играть в плей-офф. Нельзя сказать, что мы сегодня плохо сыграли, потому что была целая команда, готовая биться. Но в таких матчах достаточно совершить одну ошибку, и она будет стоить игры. К сожалению, эта ошибка легла сегодня на мои плечи, тем самым я и похоронил команду.
Спасибо за вашу поддержку. Она бесценна ♥️» – написал Пономарев.