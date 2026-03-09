Потуральски об Олимпиаде: «Увидели отличный хоккей, но со сборной России было бы еще круче. Без них соревнования «лучшие против лучших» неполноценны»
Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился мнением о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.
– Следили за Олимпийскими играми?
– Да, я играл вместе с одной из хоккеисток сборной США, которая выиграла золотые медали, – с Хэйли Скамуррой. Мы играли вместе в подростковом возрасте, ее отец был нашим тренером. Так что рад и за свою страну, и за нее персонально. И конечно, мужская сборная, которая выиграла у Канады, – огромные молодцы. Все-таки это большое противостояние, было много разговоров об этом, даже у нас в команде – между нами и ребятами из Канады.
Отличный хоккей мы увидели, всегда интересно смотреть, когда игроки такого калибра встречаются друг с другом. Конечно, если бы сыграла сборная России, было бы еще круче. Без них соревнования «лучшие против лучших» неполноценны. К сожалению, мы ничего не можем с этим поделать. Надеюсь, что на следующие Игры Россию допустят, – сказал Потуральски.