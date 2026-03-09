«Юта» продвинулась в переговорах с Шмалцем о новом контракте. У форварда 58 очков за 63 матча в этом сезоне НХЛ (Эллиотт Фридман)
«Юта» продвинулась в переговорах с Шмалцем о новом контракте.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «Юта» продвинулась в переговорах о новом контракте с 30-летним Ником Шмалцем.
Форвард выступает за «Аризону» и «Юту» с 2018 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 58 (24+34) очков в 63 матчах при полезности «плюс 21».
В каждом из пяти последних сезонов Шмалц забил 20 и более голов, суммарно сделав 58 и более результативных действий.
Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг ранее заявил, что уверен в положительном исходе переговоров с игроком.
Срок действующего контракта Шмалца со средней годовой зарплатой 5,85 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026-го.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
