«Юта» продвинулась в переговорах с Шмалцем о новом контракте. У форварда 58 очков за 63 матча в этом сезоне НХЛ (Эллиотт Фридман)

«Юта» продвинулась в переговорах с Шмалцем о новом контракте.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «Юта » продвинулась в переговорах о новом контракте с 30-летним Ником Шмалцем .

Форвард выступает за «Аризону» и «Юту» с 2018 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 58 (24+34) очков в 63 матчах при полезности «плюс 21».

В каждом из пяти последних сезонов Шмалц забил 20 и более голов, суммарно сделав 58 и более результативных действий.

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг ранее заявил, что уверен в положительном исходе переговоров с игроком.

Срок действующего контракта Шмалца со средней годовой зарплатой 5,85 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026-го.