Плющев о тренере «Шанхая» Лаве: «Канадский мальчик – странный персонаж с проблемами на родине. Все проиграл, а мы не устаем его облизывать – театр абсурда»

Плющев о тренере «Шанхая» Лаве: странный персонаж с проблемами на родине.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о работе Митча Лава в «Шанхае ».

Канадский тренер возглавил клуб в январе. Под его руководством китайский клуб проиграл 12 матчей из 16 в FONBET чемпионате КХЛ.

– Что отметили на неделе КХЛ?

– Каких-то нелепых вещей было много. С юмором прочитал интервью одного из руководителей «Шанхая», который продолжил нахваливать канадского мальчика Лава.

Знаете, абсолютно странный персонаж – этот тренер китайского клуба. Имеет если не криминальные, то как минимум этические проблемы на родине, все проиграл с «Шанхаем», а мы не устаем его облизывать. Лига приглашает его на Матч звезд КХЛ, а клуб убирает ради него не самых последних тренеров в мировом хоккее Галлана и Ковалева . Театр абсурда!

Причем и «Шанхай», и КХЛ уже стали его жертвой. КХЛ в кои-то веки приезжает в Китай, а ее клуб-флагман во главе с мальчиком проигрывает там оба матча, причем «Барысу» – 4:8. Отличная «реклама» от КХЛ для китайского болельщика!

Ладно клуб, но где позиция лиги? Почему этот «погорелый театр» не просто разрешается, а поощряется? Почему менеджеры, пустившие деньги на ветер, все еще работают – и в своих интервью надувают щеки? – сказал Плющев.

«Шанхай» впервые за 6 лет сыграл в Китае. А что мешает туда переехать?