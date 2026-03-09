  • Спортс
  • Плющев о тренере «Шанхая» Лаве: «Канадский мальчик – странный персонаж с проблемами на родине. Все проиграл, а мы не устаем его облизывать – театр абсурда»
Плющев о тренере «Шанхая» Лаве: «Канадский мальчик – странный персонаж с проблемами на родине. Все проиграл, а мы не устаем его облизывать – театр абсурда»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о работе Митча Лава в «Шанхае».

Канадский тренер возглавил клуб в январе. Под его руководством китайский клуб проиграл 12 матчей из 16 в FONBET чемпионате КХЛ.

– Что отметили на неделе КХЛ?

– Каких-то нелепых вещей было много. С юмором прочитал интервью одного из руководителей «Шанхая», который продолжил нахваливать канадского мальчика Лава.

Знаете, абсолютно странный персонаж – этот тренер китайского клуба. Имеет если не криминальные, то как минимум этические проблемы на родине, все проиграл с «Шанхаем», а мы не устаем его облизывать. Лига приглашает его на Матч звезд КХЛ, а клуб убирает ради него не самых последних тренеров в мировом хоккее Галлана и Ковалева. Театр абсурда!

Причем и «Шанхай», и КХЛ уже стали его жертвой. КХЛ в кои-то веки приезжает в Китай, а ее клуб-флагман во главе с мальчиком проигрывает там оба матча, причем «Барысу» – 4:8. Отличная «реклама» от КХЛ для китайского болельщика!

Ладно клуб, но где позиция лиги? Почему этот «погорелый театр» не просто разрешается, а поощряется? Почему менеджеры, пустившие деньги на ветер, все еще работают – и в своих интервью надувают щеки? – сказал Плющев.

«Шанхай» впервые за 6 лет сыграл в Китае. А что мешает туда переехать?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Плющ такой вредный потому что у него велосипеда нет?
Сейчас начнётся "сперва добейся". А я,согласен с Плюшевым. Мне плевать на прошлое и сомнительные регалии Лава, но с первых дней начали вести себя так, будто вместо Галлана прибыл Боумен с Бэбкоком в одном лице.
Тут вопрос в том, что выиграл лично Плющев как тренер. ЮЧМ 2000, 2001, МЧМ 2002 не в счет. Там настолько талантливые и сильные команды были, что Плющу нужно было просто не загонять парней в рамки и давать возможность творить на льду.
Что-то остается вечным…
персонаж настолько много болтает, что пора бы призвать его к действию.
хотя бы в порядке подтверждения собственной квалификации и экспертности пусть займёт какой-нибудь официальный пост и результат покажет.
пока одни только высеры с его стороны летят.
