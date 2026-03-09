Глава департамента хоккея Ирана о разрушении ЛДС после ракетной атаки США и Израиля: «Иранское хоккейное сообщество живо»

Глава хоккея в Иране об уничтожении ЛДС: наше хоккейное сообщество живо.

Глава департамента хоккея, Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана Кавех Седгхи заявил, что хоккейное сообщество страны живо, несмотря на разрушение 12-тысячного Дворца спорта «Азади».

Спортивный комплекс был полностью уничтожен в результате массивной ракетной атаки США и Израиля по территории Ирана.

«Все иранское хоккейное сообщество и я живы», – сказал Седгхи.

Сборная Ирана занимает 54-е место из 58 в рейтинге ИИХФ. Страна была принята в Международную федерацию хоккея с шайбой в 2019 году.

В Иране рассказали о разрушении ледового дворца после ракетных атак США и Израиля: «Уникальный исторический комплекс полностью уничтожен». Арена в Тегеране была открыта в 1974-м