Глава департамента хоккея Ирана о разрушении ЛДС после ракетной атаки США и Израиля: «Иранское хоккейное сообщество живо»

Глава хоккея в Иране об уничтожении ЛДС: наше хоккейное сообщество живо.

Глава департамента хоккея, Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана Кавех Седгхи заявил, что хоккейное сообщество страны живо, несмотря на разрушение 12-тысячного Дворца спорта «Азади».

Спортивный комплекс был полностью уничтожен в результате массивной ракетной атаки США и Израиля по территории Ирана.

«Все иранское хоккейное сообщество и я живы», – сказал Седгхи.

Сборная Ирана занимает 54-е место из 58 в рейтинге ИИХФ. Страна была принята в Международную федерацию хоккея с шайбой в 2019 году.

В Иране рассказали о разрушении ледового дворца после ракетных атак США и Израиля: «Уникальный исторический комплекс полностью уничтожен». Арена в Тегеране была открыта в 1974-м

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Скепсис в комментариях понятен,на счёт хоккея.. Только отец одноклассника участвовал в строительстве. Трагедия народо и личная.
Ответ Сергей Колесов
Скепсис в комментариях понятен,на счёт хоккея.. Только отец одноклассника участвовал в строительстве. Трагедия народо и личная.
Ну строил и строил. Наши родители и деды много чего строили. Что уже разрушили после 2001 года. Никто что то трагедии не делает. А разрушено столько, что не чета вшивому катку. Заводы и тд.
Ответ Олег_1117098695
Ну строил и строил. Наши родители и деды много чего строили. Что уже разрушили после 2001 года. Никто что то трагедии не делает. А разрушено столько, что не чета вшивому катку. Заводы и тд.
Так у нас свои же и разрушили своими же руками. Дети в внуки.
Это большая разница.
Благодаря этой новости-многие узнали, что в Иране есть хоккей. Да ещё и жив.
Спортс держит марку👍🏼
Это я если что без сарказма пишу)

Ну вот умеют же🤷
Притянуть ХОККЕЙ как повод в контексте военного противостояния США и Ирана, на тему ледовой площадки в Иране - это конечно скилл😁
Спортс , а сделайте репортаж с хоккейного матча в Иране!
Так ещё не вечер. Ржавый только раздухарился.
Трамп такой же идиот и нападает на более слабых, думая сделаться великим...
Гашик!! Ау!! Тут 🇺🇸 напало на другую страну, они ведь должны теперь отстранены быть отовсюду и медали ои-2026 вернуть? Должны ведь? Что? Аааа, это другое ну да ну да.... 🤡
