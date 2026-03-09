КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Москва победило «Динамо» Минск, «Авангард» уступил «Сибири»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Авангард» уступил «Сибири» по буллитам (1:2 Б), «Локомотив» обыграл «Северсталь» (4:3 ОТ), «Динамо» Москва победило «Динамо» Минск (6:4).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
197 комментариев
