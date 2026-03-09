  • Спортс
  • КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Москва победило «Динамо» Минск, «Авангард» уступил «Сибири»
197

КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Москва победило «Динамо» Минск, «Авангард» уступил «Сибири»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Авангард» уступил «Сибири» по буллитам (1:2 Б), «Локомотив» обыграл «Северсталь» (4:3 ОТ), «Динамо» Москва победило «Динамо» Минск (6:4).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
197 комментариев
Едем болеть за Локо из маленького городка Нерехта,41 человек . Только Локо только Победа
Ответ sepa2222
Едем болеть за Локо из маленького городка Нерехта,41 человек . Только Локо только Победа
Красавцы 👍
Прошедшим летом был в Нерехте. Красивый городок
Ответ sepa2222
Едем болеть за Локо из маленького городка Нерехта,41 человек . Только Локо только Победа
Там столько людей живёт?
Локомотив с Победой! Хороший матч. Северсталь спасибо за игру! Молорики, желаю им пройти как можно дальше в плей офф. Понервничал я сегодня. Но парни собрались и вытащили этот матч. Хотя доводить до этого не стоило. Всех ярославских и кто за нас болеет с Победой!
Ответ Za Локомотив
Локомотив с Победой! Хороший матч. Северсталь спасибо за игру! Молорики, желаю им пройти как можно дальше в плей офф. Понервничал я сегодня. Но парни собрались и вытащили этот матч. Хотя доводить до этого не стоило. Всех ярославских и кто за нас болеет с Победой!
Говео хоккей в почёте разве?
Ответ Za Локомотив
Локомотив с Победой! Хороший матч. Северсталь спасибо за игру! Молорики, желаю им пройти как можно дальше в плей офф. Понервничал я сегодня. Но парни собрались и вытащили этот матч. Хотя доводить до этого не стоило. Всех ярославских и кто за нас болеет с Победой!
Я уж и забыл, когда Локо в концовке что-то выигрывал.
Всех болельщиков "Сибири" с трудовой победой! Играли очень хорошо. Обыграть одну из сильнейших команд КХЛ дорогого стоит, тем более на площадке соперника. Молодцы!
Ответ Sibirachok
Всех болельщиков "Сибири" с трудовой победой! Играли очень хорошо. Обыграть одну из сильнейших команд КХЛ дорогого стоит, тем более на площадке соперника. Молодцы!
С договорной ты хотел сказать?
Ответ Bansly
С договорной ты хотел сказать?
с Сочи тоже договорняк был?
за Омск и Минск!
Ответ John-Vorchun
за Омск и Минск!
Не угадал, везде кирдык.
всех локоболел м первым местом на западе, но играли отвратительно, надеюсь, береглазов присядет
Сибирь с победой! Ну это договорняк
соседей, по другому не скажешь.
На Востоке все пары по ходу известны: ММГ-Сибирь, Авангард-Нефтехимик, Ак барс-Трактор, Автомобилист-СЮ. Маловероятно, что будет иначе.
Ответ Евгений Заботин
На Востоке все пары по ходу известны: ММГ-Сибирь, Авангард-Нефтехимик, Ак барс-Трактор, Автомобилист-СЮ. Маловероятно, что будет иначе.
а вдруг 🤔😉....Будем ждать...
Локо с победой
если сегодня мы выигрываем в любом формате, а минск теряет хотя бы очко, то мы гарантируем 1 место в конфе, интересненько
Ответ Любезный Ботиат
если сегодня мы выигрываем в любом формате, а минск теряет хотя бы очко, то мы гарантируем 1 место в конфе, интересненько
Кто мы
Поражают такие балбесы 😅
Ответ ugmyanswer
Кто мы Поражают такие балбесы 😅
Ну только балбесы не поймут, про кого он имеет ввиду
Подарили очко соседям
